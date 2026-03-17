恒生指數升34點　未企穩兩萬六　吉利升逾4%(更新)

美國三大指數造好。恒指今早（17日）承接美股走勢，高開104點，報25,938點。恒指高開後，很快便重上兩萬六關口，最多升416點，高見26,250點，其後升勢收窄，半日升254點，報26,088點，重上二萬六，成交1401.78億元。恒指午後現回吐壓力，升幅接近全部蒸發，一度僅升10點，低見25,844點，最終升34點，收報25,868點，成交2,682.59億元。國指升10點，報8,826點；科指跌4點，報5,107點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.52%，報550元；美團（3690）升2.17%，報80元；京東（9618）升0.54%，報112.1元；阿里巴巴（9988）升0.45%，報134.6元；百度（9888）跌3.01%，報119.2元；小米（1810）升0.46%，報35.36元；快手（1024）跌0.25%，報59.85元；網易（9999）跌0.05%，報186.8元。