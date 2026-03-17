FM財自 | 港股靠科指突圍

3月初開始，兩星期以來受期油上升拖累，全球市場震盪，尤其是上星期五，全球股市指數跟隨著油價的起跌而V彈A回，昨天（0316）假期後，期油沒有像上周一（0309）般爆上，反而小幅度回落，市場避險擔憂情緒放鬆，NQ（納指期貨）YM（道指期貨）V升，恒指也能在A股回跌的情況下，逆勢向上，是上周五（0313）的避險空單平倉所致。

恒指今天（0317）承接昨天陽燭高開高走，09:20開市在25938點高開百餘點，開盤後再升，至目前看，開市位就是日低，科指同樣情況開在日低而上，恒指早段最高至26250點，中午完稿前徘徊在26100點附近。

但從另一個角度看，落後恒指逾兩個月的科指股份，在上星期開始漸漸跑贏恒指，從日K陽燭及每日的升跌幅已浮現，不過被中東局勢股市震盪偏軟所沖淡，上周一（0309）科指開在日低，收市只微跌5點，比對當天恒指下跌348點，雖然還是跌，其實已埋下伏筆。

短線的追升倉要止蝕

昨天（0316）科指的帶升及今天開日低後領升，恒指一口氣升至日高26250點，26250點這位置很熟悉，是2月份的區間震盪低位，也是年初以來頭肩頂下方的頸線所在。

以短趨勢來看，有勢跟勢，跟著科指強勢買就是了，但會面臨上方阻力位26250點及中線角度看今年1月已見頂所困擾，交易員才能分開作短中線的不同方向布局，跌破25900點或今天的開市位置，短線的追升倉要止蝕，而科指的好淡分界線在4988點。