伊朗局勢｜國際油價回落　據報有油輪通過霍爾木茲海峽

穆迪分析首席經濟師Mark Zandi認為，在未來幾周若油價仍然高企，美國將難以避免陷入經濟衰退。Mark Zandi表示，只要霍爾木茲海峽仍被封鎖，美國經濟前景就會持續惡化。

油價方面，布蘭特期油曾跌穿每桶100美元關口，曾低見99.54美元，今日（17日）回升至每桶100美元水平，較早時每桶報102.92美元，升2.7%；WTI期油亦曾低見每桶91.88美元，今日回升至每桶95美元水平，較早時每桶報95.03美元，升2.7%。

中東衝突持續，各界密切關注霍爾木茲海峽的局勢，據外電報道，周日有油輪成功通過該航道，令市場憧憬該中東原油運輸要道或重新開放。國際油價在周一（16日）紐約交易時段下跌近4%，結束3日升勢。

高盛早前警告，假設霍爾木茲海峽被封鎖兩個月，卡塔爾與科威特今年國內生產總值（GDP）將分別萎縮14%，創兩國自1990年代初海灣地緣衝突以來最嚴重的衰退紀錄；至於沙特阿拉伯和阿聯酋的情況會稍好，兩國有能力將部分石油運輸改道，避開海峽，但兩國GDP預計仍將分別下降約3%和5%，這將是自2020年疫情以來最嚴重的衝擊。

另外，國際能源署（IEA）表示，成員國在必要時及視乎需要，或向市場釋放更多石油儲備。今次釋放多達4億桶石油儲備，為歷來最大規模，遠超2022年俄烏戰事開始時，分兩次釋放的1.82億桶原油，令成員國應急石油儲備減少約20%，但仍餘下逾14億桶儲備。