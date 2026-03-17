恒安全年純利升逾一成 維持末期息0.7元人幣 料中東沖突短期難對成本構成影響

恒安國際(1044)公布截至去年12月底止之年度業績。期內，集團受惠於紙巾銷售增長、全渠道及高端產品銷售效益，收入恢復增長至約230.7億人民幣(下同)；純利按年升約10.3%至25.3億元。集團宣布派發末期息每股0.7元，連同中期股息全年合共每股1.4元。

年內，因應日用品即時補給及應急的銷售需求，開拓即時零售新興渠道，電商及新零售銷售收入同比增長10.1%，銷售佔比為36.9%。而電商及新零售渠道對紙巾業務、衛生用品業務的銷售貢獻，分別約42.1%及約36%。

集團表示，，紙巾銷售增長有效抵銷衛生用品的銷售下跌及其促銷費用的增加，使集團2025年整體毛利同比上升約6.6%至約人民幣78.1億元。下半年，隨著紙巾促銷投放減少以及衛生用品銷售回暖，使集團全年毛利率改善至約33.8%。