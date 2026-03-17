恒安全年純利升逾一成 維持末期息0.7元人幣 料中東沖突短期難對成本構成影響

恒安國際(1044)公布截至去年12月底止之年度業績。期內，集團受惠於紙巾銷售增長、全渠道及高端產品銷售效益，收入恢復增長至約230.7億人民幣(下同)；純利按年升約10.3%至25.3億元。集團宣布派發末期息每股0.7元，連同中期股息全年合共每股1.4元。
年內，因應日用品即時補給及應急的銷售需求，開拓即時零售新興渠道，電商及新零售銷售收入同比增長10.1%，銷售佔比為36.9%。而電商及新零售渠道對紙巾業務、衛生用品業務的銷售貢獻，分別約42.1%及約36%。
集團表示，，紙巾銷售增長有效抵銷衛生用品的銷售下跌及其促銷費用的增加，使集團2025年整體毛利同比上升約6.6%至約人民幣78.1億元。下半年，隨著紙巾促銷投放減少以及衛生用品銷售回暖，使集團全年毛利率改善至約33.8%。
集團又指，年內國內品牌以進取的促銷策略搶佔市場份額，於電商渠道尤為顯著，導致集團衛生巾產品銷售受到一定衝擊，其中衛生用品業務銷售收入錄得跌幅約5.3%至約65.7億元，佔整體收入約28.5%。然而，衛生用品銷售收入成功扭轉上半年跌勢，於下半年恢復中單位數增長，主要受益於傳統渠道銷售提升，高端系列「天山絨棉」與「Q • MO」持續熱銷，以及疊加2024年同期的低基數效應。
展望今年，恒安預計市場競爭依然激烈，隨著高端高毛利產品佔比持續提升及全渠道銷售效益持續顯現，料全年衛生用品業務收入有望保持穩定。
難言中東局長遠影響 料集團全年營運平穩
執行董事及行政總裁許清流於全年業績線上會議表示，集團有安全原材料庫存，於戰事開始前亦有增加採購，中東局勢現階段未對集團成本產生影響，惟強調若戰事拖長，難免對各行各業造成衝擊，不過現時自己難以作出預測。許清流又指，撇除黑天鵝事件，預期集團全年營運平穩。
許清流最後補充，去年中國CPI錄得負數，對各行業構成價格壓力，惟集團對中國市場保持信心，認為14億人口市場潛力仍然巨大。他又指，恒安在各領域的市佔率仍有提升空間，集團會努力爭取更大份額。