少年股神「火燎森」英國入稟 控妻竊2323枚比特幣 價值18億

曾為本港知名炒家、曾有「少年股神」及「青年四叔」之稱的火燎森(本名袁炳煇)，據報於英國入稟，控告遭妻子及姨仔於其布萊頓(Brighton)高級住宅區的家中，秘密安裝攝錄機偷拍密碼，從而竊取了價值約1.6億至1.8億英鎊(約16.7億至18.8億港元)的比特幣，涉及2,323枚比特幣，而其間夫婦二人正討論離婚。 稱妻子鬧離婚期間 秘密安裝攝錄機偷拍密碼 據《泰晤士報》報導，現年44歲的火燎森將涉案比特幣的存取金鑰儲存於一個未連接到互聯網的數位「冷錢包」內，並由六位數PIN碼保護，但只要取得其的「種子短語」(seed phrase，一套用作主密碼、用以覆蓋其他安全協議的24個單詞)，任何人均可在另一台設備上重新建立該錢包。

火燎森指，他於2023年7月首次得知妻子試圖竊取其比特幣，隨後在家中安裝錄音設備，並獲得證據妻子「取得了種子短語並轉移了比特幣」。據指，其妻子在錄音中討論她在家裡安裝閉路電視攝像頭，並稱「比特幣已經轉移到我這裡，但會不會被人發現是你拿走的？」火燎森指控妻子將其加密貨幣轉移到71個其他區塊鏈帳戶，可能在其妹妹的協助下進行。 2023 年 8 月與妻對質時 承認身體傷害罪 報道又指，火燎森於2023年8月與妻子對質時被捕，承認一項實際身體傷害罪及兩項普通襲擊罪；他隨後報警指控比特幣被盜，其妻子於同年12月被捕。而警方搜查住所後發現10個冷錢包、5組恢復種子短語以及若干手錶，但指在沒有新證據的情況下，不會採取進一步行動。

高槓桿買中石油賺第一桶金 捲多項投資爭議 火燎森在2003年畢業於香港理工大學會計系，於2003年向銀行借貸50萬資本，入股中國石油(857)而賺得第一桶金，據悉於2007年沽出以中石油為核心的投資組合套現約3,000萬元，其後投資磚頭。他曾在不同電台主持《星火燎原》及《火速燈台》節目，出版過書本《我向巴菲特借第一個一千萬》及《收到巴菲特的回信》。火燎森的投資廣闊，包括日本樓、泰國基建及挖礦合約。不過，他於2012年在《爽報》中的《300百萬爽組合》因買死比亞迪(1211)而大蝕，一度被封「火燎燈」。他又於2017年及2018年捲入虛擬貨幣售賣機及夾公仔機投資的爭議，有投資者稱損失慘重。