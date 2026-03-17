港燈去年純利31.49億 末期分派16.09仙 研推分時段用電收費應對電動車增長

集團主席霍建寧表示，港燈2024至2028年度發展計劃踏入第二個年頭，正式由規劃階段進入全面落實的關鍵時期。目前已完成L13的打樁工程，正進行主要土木工程，同時展開廠房設備的詳細設計和製造工作，機組按計劃可在2029年初投產，屆時港燈燃氣發電比例將提升至總發電量約80%，有助進一步減少碳排放。

港燈(2638)公布截至2025年12月31日止全年業績。期內，集團收入及純利分別錄得121.25億元及31.49億元，按年微升0.56%及1.2%。集團宣布，維持每單位末期分派16.09仙。

另外，港燈目前正興建3台新單循環燃油機組，取代現時4台老舊機組。這些新機組對確保供電可靠度、提升系統韌性和保持營運靈活性至關重要，機組將由2027年初起分階段投產。

港燈又表示，在2026年1月將淨電費按年調低2.2%至每度電163.3港仙，主要由於燃料調整費下調所致。儘管基本電費因持續資本投資而要上調，淨電費仍錄得減幅。我們致力管理電費水平，務求在電費的可負擔程度、供電的可靠性及長遠可持續發展之間取得平衡。而對於電動車在香港快速增長，港燈正研究推出分時段用電收費等措施，鼓勵客戶在非高峰用電時間在家居為電動車充電。