螞蟻入股落實！ 港股通買額38億 北水搶耀才

螞蟻集團收購耀才證券(1428)交易完成在望，觸發內地投資者瘋搶貨！去年4月底公布螞蟻集團入股的耀才，經歷近11個月終達成交易條件，料本月底落實交易，股價昨復牌一度爆升82%，成交額高達83.8億元，為第五大活躍港股；同時罕有吸引北水青睞，昨滬深港股通合共淨買入12.26億元耀才，為昨最大吸資港股。 中央開錄燈 本月30日完成 耀才指，阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團的收購，已根據《企業境外投資管理辦法》有關高價值的非敏感投資項目的規定，履行完成就購股協議項下擬進行的交易向中國有關部門的報告程序。因此，完成條件項已獲達成，預期完成將於本月30日落實。按交易，耀才證券主席葉茂林將出售50.6%股權予螞蟻，每股作價3.28元，總金額逾28億元。

成交額84億 第五大活躍港股 耀才昨收市仍急升46.7%，報13.6元，創約8個月高，收市價較螞蟻入股價高逾3倍，市值高達230.8億元。集團昨日83.8億元的成交額中，高達37.95億元或45%為港股通買額，沽額亦高達25.68億元，反映內地投資者對交易的關注。券商股昨普遍一併走高，中信證券(6030)、廣發證券(1776)均漲逾3%，英皇資本(717)則飆逾4%。 至於整體港股通昨則淨走資114.81億元，當中盈富基金(2800)再成套現目標，淨走資88.21億元，騰訊控股(700)亦走資6.33億元，阿里則吸資2.98億元。

港股反彈受阻 二萬六得復失 大市方面，港股反彈受阻，恒生指數昨一度漲416點升越二萬六，惟及後升勢持續收窄，收市報25,868點，漲幅僅34點或0.1%，二萬六得復失；恒生科技指數報5,107點，跌4點或0.1%，主板成交額2,683億元。汽車及內房股造好，吉利汽車(175)大升4.6%，為表現最好藍籌；龍湖集團(960)及華潤萬象生活(1209)亦升逾4%。