恒生指數倒跌54點　騰訊音樂績後挫逾兩成(更新)

中東局勢持續緊張，美股先升後回軟。恒指昨日（17日）試上兩萬六關口，卻未企穩後，今早（17日）高開54點，報25,923點。恒指高開後，最多升86點，高見25,955點，逼近兩萬六關口時，出現回吐，走勢向下，半日倒跌43點，報25,824點，成交1,089.81億元。國指跌54點，報8,772點；科指跌41點，報5,066點。
科技股普遍向下，今日放榜的騰訊（700）跌0.91%，報545元；美團（3690）跌0.06%，報79.95元；京東（9618）跌0.09%，報112元；阿里巴巴（9988）跌0.82%，報133.5元；百度（9888）跌0.84%，報118.2元；小米（1810）跌1.53%，報34.82元；快手（1024）跌1.75%，報58.8元；網易（9999）升0.43，報187.6元。
騰訊音樂（1698）昨日收市後公布業績，多賺逾六成，末期息每股派12美仙，今日股價挫22.72%，報44.2元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）跌3.13%，報27.9元；中石油（857）跌2.46%，報10.32元；中石化（386）跌0.84%，報4.74元。
滙控（005）升1.52%，報126.7元。
泡泡瑪特（9992）升1.67%，報219元。