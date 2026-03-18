恒生指數止跌回升156點　重上二萬六　騰訊音樂績後挫逾兩成(更新)

中東局勢持續緊張，美股先升後回軟。恒指昨日（17日）試上兩萬六關口，卻未企穩後，今早（17日）高開54點，報25,923點。恒指高開後，逼近兩萬六關口時，出現回吐，走勢向下，半日倒跌43點，報25,824點。恒指午後止跌回升，升幅不斷擴大，曾升249點，高見26,117點，尾市升幅收窄，最終升156點，收報26,025點，重上二萬六，成交2,403.74億元。國指升8點，報8,835點；科指升不足1點，報5,108點。

科技股個別發展，今日放榜的騰訊（700）升0.09%，報550.5元；美團（3690）升0.38%，報80.3元；京東（9618）升0.62%，報112.8元；阿里巴巴（9988）升2.3%，報137.7元；百度（9888）升2.18%，報121.8元；小米（1810）跌0.62%，報35.14元；快手（1024）跌1.42%，報59元；網易（9999）升0.54，報187.8元。