金價走勢｜現貨金再跌穿5000美元　彭博策略師：或回落至4000美元

現貨金價變動不大，維持5,000美元窄幅上落，市場正在觀望中東局勢，以及美國聯儲局議息結果。現貨金周三（18日）再失守每盎司5,000美元關口，曾低見4,982.09美元，較早時徘徊4,985美元附近，跌0.41%。

彭博策略師：金價或回落至4000美元

中東衝突以來，國際金價卻下滑，3月至今已跌逾5%。彭博大宗商品策略師Mike McGlone指出，截至今年2月底，金價相對於60個月移動均值的溢價已升至1980年以來最高水平，而歷史上觸及這一水平，只有在1979年至1980年金價見頂時期。

Mike McGlone表示，1979年至1980年的金價見頂，是發生在美國CPI接近15%的高通脹背景下，但目前美國CPI僅為2.4%，並直言金價在通脹相對溫和環境下，出現如此極端升幅，本身就是估值過熱的證明。