伊朗局勢｜國際油價回落　伊朗伊斯蘭議會議長：海峽不會恢復至戰前狀態

中東局勢緊張，市場繼續關注霍爾木茲海峽的局勢，據外電報道，陸續有油輪成功通過該航道，令市場憧憬該中東原油運輸要道或重新開放。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體上表示，霍爾木茲海峽不會恢復至「戰前狀態」（pre-war status）。國際油價在周三（18日）亞洲交易時段下滑。
油價方面，布蘭特期油曾逼近每桶105美元關口，曾高見104.98美元，今日則回落至每桶100美元水平，較早時每桶報101.83美元，跌1.5 %；WTI期油亦曾高見每桶97.63 美元，今日下滑至每桶93美元水平，較早時每桶報92.93美元，跌2.7%。
據彭博報道，由於中東局勢不穩，全球能源供應緊張，美國正考慮放鬆對委內瑞拉的石油制裁，以提升原油產量，但市場預計短期內供應提升有限。
花旗亦將布蘭特期油價格短線基線預測，上調至每桶110至120美元，預測中東戰爭到4月中下旬趨向緩和。花旗分析師於報告中表示，未來4至6星期石油供應受干擾規模或達每日1,100萬至1,600萬桶，低於此前認為每日2,000萬桶出口量。
穆迪分析首席經濟師Mark Zandi認為，在未來幾周若油價仍然高企，美國將難以避免陷入經濟衰退。Mark Zandi表示，只要霍爾木茲海峽仍被封鎖，美國經濟前景就會持續惡化。
The Strait of Hormuz situation won't return to its pre-war status.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 17, 2026