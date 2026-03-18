伊朗局勢｜國際油價回落　伊朗伊斯蘭議會議長：海峽不會恢復至戰前狀態

中東局勢緊張，市場繼續關注霍爾木茲海峽的局勢，據外電報道，陸續有油輪成功通過該航道，令市場憧憬該中東原油運輸要道或重新開放。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體上表示，霍爾木茲海峽不會恢復至「戰前狀態」（pre-war status）。國際油價在周三（18日）亞洲交易時段下滑。

油價方面，布蘭特期油曾逼近每桶105美元關口，曾高見104.98美元，今日則回落至每桶100美元水平，較早時每桶報101.83美元，跌1.5 %；WTI期油亦曾高見每桶97.63 美元，今日下滑至每桶93美元水平，較早時每桶報92.93美元，跌2.7%。