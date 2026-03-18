大酒店去年扭虧為盈賺3.2億 指資產分布平均 有信心減低中東緊張局勢影響

大酒店(045)公布截至2025年12月底止業績。期內，集團錄得綜合收入約79.8億元，酒店業務收入增長約13%至56.3億元，商用物業收入升約5%至9.29億元，山頂纜車、零售及其他業務收入增加約6%至10.24億元。由於營運表現改善，集團於年內恢復盈利並錄得純利3.2億元，而2024年則錄得虧損943百萬港元。基於財務狀況及未來資金需求，集團宣布不派末期息。
大中華地區方面，去年平均可出租客房收入為2,644元，按年升約8%；平均房租4,053元，按年跌約4.79%；出租率65%。而不亞洲地區(不包括大中華地區)，去年平均可出租客房收入為2,624元，按年升約18.9%；平均房租3,958元，按年升5.35%%；出租率66%。
歐洲方面，平均可出租客房收入為7,151元，升13.8%；平均房租為12,584元，按年升3.8%，出租率升至57%。美國方面平均可出租客房收入為5,394元，升12.9%；美國的平均房租7,889元，升7.3%；出租率升至68%。
集團表示，受惠於入境旅遊需求復甦，以及內地擴大免簽證旅遊政策，大中華地區業務表現保持穩定。區內消費者對奢侈品消費的價格仍較為敏感，惟國際長途客源(特別是來自中東及俄羅斯的旅客)有助帶動收入增長。區內三間半島酒店於客房及宴會業務方面均錄得理想業績，但由於消費者開支趨於審慎，餐飲業務表現仍稍為遜色。
針對集團仰光半島酒店項目發展工作擱置逾多年，集團行政總裁胡偉成在業績會上表示，目前仍密切關注當地局勢發展，暫時不打算重啟項目。被問及中東緊張局勢對集團業務影響時，胡偉成回應指，集團資產分布廣泛，目前半數資產位於亞洲，集團有針對對中東局勢作出部署，會將相關影響減至最低。