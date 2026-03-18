大酒店去年扭虧為盈賺3.2億 指資產分布平均 有信心減低中東緊張局勢影響

大酒店(045)公布截至2025年12月底止業績。期內，集團錄得綜合收入約79.8億元，酒店業務收入增長約13%至56.3億元，商用物業收入升約5%至9.29億元，山頂纜車、零售及其他業務收入增加約6%至10.24億元。由於營運表現改善，集團於年內恢復盈利並錄得純利3.2億元，而2024年則錄得虧損943百萬港元。基於財務狀況及未來資金需求，集團宣布不派末期息。

大中華地區方面，去年平均可出租客房收入為2,644元，按年升約8%；平均房租4,053元，按年跌約4.79%；出租率65%。而不亞洲地區(不包括大中華地區)，去年平均可出租客房收入為2,624元，按年升約18.9%；平均房租3,958元，按年升5.35%%；出租率66%。