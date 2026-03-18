長建去年多賺2% 末期息再增至1.88元

長江基建(1038)公布去年底止全年業績，全年股東應佔溢利港幣82.65億元，較去年上升2%；營業額416.79億元，升6.9%；除稅前溢利88.43億元，多約2%；每股盈利3.28元。集團延續長江基建上市29年來股息連年增長，擬派末期股息1.88元，多1.1%。 長建今日收報64.85元，升0.75元或1.2%。以全年合共派息2.61元計，股息率4厘。 UKPN 交易預期上半年完成 至於集團上月公布出售UK Power Networks(UKPN)的交易，預期於2026年上半年完成。而英國業務去年溢利貢獻39.83億元，以當地貨幣計算下跌約3%，有關減幅主要歸因於UKPN於2024年錄得來自上一規管期的較高追溯調整，去年溢利貢獻遂相對較低。

歐洲業務溢利增加 50% 另外，澳洲業務的溢利貢獻為17.84億元，以當地貨幣計算上升約2%。歐洲大陸業務溢利貢獻為9.61億，以當地貨幣計算增加50%，主要受惠於德國企業稅率下降而獲遞延稅項抵免以及ista表現強勁。加拿大業務溢利貢獻為5.28億元，以當地貨幣計算上升約3%。香港方面，長江基建於香港及中國內地的業務錄得溢利貢獻6,800萬元，減少48%，歸因於中國內地水泥業務銷售疲弱，以及香港混凝土業務價格受壓。 李澤鉅：集團世界級基建資產蘊藏深厚價值

李澤鉅在主席報告表示，集團的世界級基建資產組合蘊藏深厚價值，配合業務發展策略更添增長動力。他又指，儘管宏觀經濟形勢充滿考驗，蘊含增長與擴張潛力的機遇猶在。當前市場流動資金緊絀及資本成本上漲等狀況，均有利於長江基建發展。集團不僅擁有財務實力把握新收購機遇，並具備善於精簡營運及推動業務增長的經驗與專長。