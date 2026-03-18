電能去年純利增2%維持派息 繼續物色新收購機會

電能實業(006)公布去年底止全年業績，期內純利62.36億元，按年升約1.9%；收入7.71億元，少16.1%；每股盈利2.93元。集團建擬維持派發末期息2.04元，全年維持共派2.82元。電能今日收報62.25元，升0.8元或1.3%，股息率4.53厘。

集團指，英國仍然是電能實業最大市場，當地業務錄得溢利貢獻合共32.1億元，多0.3%。受惠於優質投資組合的穩健營運表現，澳洲業務組合表現穩定，為集團帶來14.61億元的溢利貢獻，增長4%。

「已建立穩健營運模」

電能主席甄達安表示，集團已建立了一個穩健的營運模式，持續為股東帶來穩定回報，並擁有遍及全球的多元化優質能源資產組合，不僅能提供可靠並可預測的收入來源，更因大部分資產屬受規管業務，令業績相對不受市場波動影響。電能將繼續推動資產組合的內部增長，充分發揮現有業務的潛力，並善用各項投資之間的協同效益。