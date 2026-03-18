騰訊去年純利升15.9%至2248億人幣 料2026加大人工智能投資 或減少股票回購

按分部劃分，增值服務收入增16%至3,692.81億元，其中本土市場遊戲收入為1,642億元，按年增18%，得益於近期發佈的《三角洲行動》的強勁表現，以及《王者榮耀》、《和平精英》等長青遊戲及《無畏契約》系列(個人電腦端及移動端)的收入增長。國際市場遊戲收入為774億元，按年增33%(按固定匯率計算為32%)，得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。另外，社交網絡收入同比增長5%至1,277億元。

營銷服務業務收入按年增長19%至1,450億元，主要得益於廣告單價及廣告曝光量增長。廣告單價受益於AI驅動的廣告精準定向、廣告主使用AI製作更多廣告，以及閉環廣告，即用戶點擊

後可直達小程序、微信小店或小遊戲等原生交易場景的佔比持續提升。曝光量增長主要得益於用戶對包括視頻號及微信搜一搜在內的產品參與度增加，以及廣告加載率的小幅提升。年內大多數主要行業的廣告主投放均有所增長。

金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至2,294億元。金融科技服務收入同比以高個位數百分比增長，乃由於理財服務、消費貸款服務及商業支付活動的收入增加。企業服務收入同比增長接近20%，得益於國內及海外對雲服務的需求增加，以及由於微信小店交易額上升而帶動的商家技術服務費收入增長。