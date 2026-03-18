香港油價世一　與內地油價差大　每升相差近20元

受中東局勢影響，國際油價持續波動。能源諮詢委員會主席黃傑龍早前出席電視專訪表示，香港油價達「世一」水平。香港油價是否達「世一」水平？
根據globalpetrolprices.com的國際汽油價格資料，香港汽油售價約每公升31.09元，為世界第一，高於排第二東非國家馬拉維的22.4元，亦比丹麥、挪威等北歐國家為高，例如丹麥約20.4元，挪威約19.03美元；而新加坡為每公升20.24元；內地汽油售價約每公升只需9.34元。
在柴油方面，香港為每公升30.87元，為世界第一，亦遠超過新加坡、丹麥、挪威等地，而內地柴油售價約每公升只需8.3元。
從社交媒體中可見，不少車主提及「北上入油」，表示內地入油較香港便宜。在中石化網站顯示的燃油價格資料，周三（18日）廣東省92號汽油為每公升7.66元人民幣；95號汽油為每公升8.29元人民幣，以及98號汽油為每公升10.29元人民幣。
根據消委會的油價資訊通，周三本港無鉛汽油的零售牌價格為31.09元；而特級無鉛汽油則介乎31.09至32.89元。
由於本港油公司只提供98辛烷值汽油，以中石化98號汽油與中石化無鉛汽油作比較，內地98號汽油為10.29元人民幣（約11.71港元），中石化無鉛汽油零售牌價為31.09元，相差19.38元。從數據可見，由於香港和內地的油價有明顯差距，吸引港人「北上入油」。