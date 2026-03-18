香港油價世一　與內地油價差大　每升相差近20元

受中東局勢影響，國際油價持續波動。能源諮詢委員會主席黃傑龍早前出席電視專訪表示，香港油價達「世一」水平。香港油價是否達「世一」水平？

根據globalpetrolprices.com的國際汽油價格資料，香港汽油售價約每公升31.09元，為世界第一，高於排第二東非國家馬拉維的22.4元，亦比丹麥、挪威等北歐國家為高，例如丹麥約20.4元，挪威約19.03美元；而新加坡為每公升20.24元；內地汽油售價約每公升只需9.34元。

在柴油方面，香港為每公升30.87元，為世界第一，亦遠超過新加坡、丹麥、挪威等地，而內地柴油售價約每公升只需8.3元。