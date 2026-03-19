美媒：中國政府調查Meta收購Manus　傳限制高管出境

根據《紐約時報》報道，國家發展改革委員會上周召集Meta與Manus高層開會，就該筆於2025年12月宣布的交易表達關切。知情人士透露，中國官方的具體措施目前仍不明確，但傳出包括限制Manus高管出境前往新加坡。北京過去也曾對接受審查的企業高管實施類似的出境限制。

Manus由中國的工程師所創辦，早期在中國設有母公司，之後將總部遷往新加坡。這家公司因推出可在無需人工干預下完成複雜任務的AI應用，在矽谷迅速獲得關注，被視為具潛力的AI新創團隊。外界將Meta收購Manus視為美中科技人才與資源罕見交匯的案例。

中國官員今年一月已啟動調查，檢視交易是否違反人工智能等敏感技術出口需經審批的規定，同時評估是否涉及對外投資合規問題。專家表示，若認定違規，當局除可能維持出境限制，也不排除要求收回數據，甚至認定公司遷往新加坡的行為不合法。