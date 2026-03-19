美媒：中國政府調查Meta收購Manus　傳限制高管出境

中國政府已對美國科技巨頭Meta以20億美元（約157億港元）收購新加坡人工智慧新創公司Manus一案採取行動，對相關人員施以處罰，顯示北京正加強防範AI人才與關鍵技術外流。
根據《紐約時報》報道，國家發展改革委員會上周召集Meta與Manus高層開會，就該筆於2025年12月宣布的交易表達關切。知情人士透露，中國官方的具體措施目前仍不明確，但傳出包括限制Manus高管出境前往新加坡。北京過去也曾對接受審查的企業高管實施類似的出境限制。
或限制高管出境
Manus由中國的工程師所創辦，早期在中國設有母公司，之後將總部遷往新加坡。這家公司因推出可在無需人工干預下完成複雜任務的AI應用，在矽谷迅速獲得關注，被視為具潛力的AI新創團隊。外界將Meta收購Manus視為美中科技人才與資源罕見交匯的案例。
中國官員今年一月已啟動調查，檢視交易是否違反人工智能等敏感技術出口需經審批的規定，同時評估是否涉及對外投資合規問題。專家表示，若認定違規，當局除可能維持出境限制，也不排除要求收回數據，甚至認定公司遷往新加坡的行為不合法。
防堵「海外轉移模式」
亞洲協會政策研究所中國分析中心研究助理Shengyu Wang指出，中國此舉一方面可能是為即將到來的中美貿易談判增加籌碼，另一方面也是對本土AI人才發出警示，避免更多企業複製Manus模式，也就是在中國研發、再赴海外註冊並被美企收購。他分析，若北京放任此類交易，可能導致中國培養的高端AI人才與技術成果持續流向美企，削弱自身產業競爭力。
另外，這次事件也可能引起華盛頓的關注。美方近期才開始在部分領域放寬對中國企業取得高階AI晶片的限制，若北京進一步收緊人才與技術流動，恐使中美科技互動再度降溫。
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