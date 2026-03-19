去年擲180億！ 騰訊押注AI 今年投入翻倍或減回購

騰訊控股(700)昨交出符預期的去年業績，市場關注集團人工智能(AI)發展方向，總裁劉熾平在業績會上表示，公司去年持續加大對AI的投入，全年研發達857.5億元（人民幣，下同），資本開支達792億元，均創歷史新高；又透露去年已投入180億元於大模型，單計去年第四季有70億元，料今年投入可能翻倍或更多，但不排除減少股票回購。

劉熾平表示，AI規劃在未來兩至三季將會繼續成為公司最重要的目標；又透露目前混元3.0已於內部測試，該版本的能力升級幅度較過往更高，料4月逐步對外開放。被問及AI投入以及股東回報的平衡，他強調集團核心業務穩固，足以為AI發展提供支持。