去年擲180億！ 騰訊押注AI 今年投入翻倍或減回購

騰訊控股(700)昨交出符預期的去年業績，市場關注集團人工智能(AI)發展方向，總裁劉熾平在業績會上表示，公司去年持續加大對AI的投入，全年研發達857.5億元（人民幣，下同），資本開支達792億元，均創歷史新高；又透露去年已投入180億元於大模型，單計去年第四季有70億元，料今年投入可能翻倍或更多，但不排除減少股票回購。
劉熾平表示，AI規劃在未來兩至三季將會繼續成為公司最重要的目標；又透露目前混元3.0已於內部測試，該版本的能力升級幅度較過往更高，料4月逐步對外開放。被問及AI投入以及股東回報的平衡，他強調集團核心業務穩固，足以為AI發展提供支持。
劉熾平又表示，去年公司資本開支不及預期，主要是受GPU及記憶體採購困難影響，因此有更多現金流用於分紅及回購；今年將視乎GPU及記憶體供應情況再作調整，不排除減少股票回購的可能，認為「有卡一定會買卡先，才能用AI為股東提供更好回報」。
微信小程序研龍蝦化
對於Openclaw掀起的「養龍蝦」熱潮，騰訊主席馬化騰回應指，Openclaw與騰訊雲各類產品重整合後，能提供「活人感」，為目前規劃中的微信內部AI來啟發，包括微信小程序及「元寶派」等均可龍蝦化。
去年多賺16%增派息
業績方面，騰訊去年第四季純利582.6億元，按年多14%；收入1,943.71億元，增13%；經調整盈利646.94億元，多17%。全年計純利2,248.42億元，多16%；收入7,517.66億元，多14%；經調整盈利2,596.26億元，增17%；每股盈利28.577元，末期息5.3港元，多18%。騰訊昨收報550.5港元，股息率不足1厘。
佔騰訊收入近半的增值服務去年錄3,693億元，增16%，當中本土市場遊戲收入1,642億元，升18%，國際市場遊戲收入774億元，增長33%，得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長及《鳴潮》增量收入貢獻。