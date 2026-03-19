恒生指數跌524點　騰訊績後挫近7%　小米逆市升逾3%(更新)

聯儲局按兵不動，維持預料今年減息1次，聯儲局主席鮑威爾表示，油價急升，預料短期內推高通脹，美股急挫。恒指今日（19日）承接美股走勢，低開474點，報25,550點。恒指裂口低開後，其後跌幅一度收窄至287點，見25,737點，其後走勢再度向下，半日跌432點，報25,592點。恒指午後再受壓，跌穿早市低位，曾跌576點，低見25,449點，最終跌524點，收報25,500點，成交3062.13億元。國指跌139點，報8,695點；科指跌112點，報4,996點。

科技股個別發展，騰訊（700）去年純利按年增16%，派末期息5.3港元，股價跌6.81%，報513元；美團（3690）升0.5%，報80.7元；京東（9618）跌1.86%，報110.7元；阿里巴巴（9988）跌4.14%，報132元；百度（9888）跌3.28%，報117.8元；小米（1810）今晚發布新車，升3.36%，報36.32元；快手（1024）跌6.19%，報55.35元；網易（9999）跌2.4%，報183.3元。