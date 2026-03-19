友邦去年少賺約9% 指中東業務敞口有限 料人壽客有「加單」空間

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團在2025年業績創新高，新業務價值、盈利及現金流產生等主要財務指標均錄得雙位數增長。增長基礎廣泛，帶動新業務價值上升15%，展現集團業務的實力和多元化優勢。扣除股息及股份回購後，內涵價值權益每股大幅上升14%至797億美元。

對區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲於全年業績記者會表示，單計本地市場，有38%新業務價值來自於香港新客戶，其中不少是新移民。目前集團在香港有超過300萬的客戶，其中個人人壽客戶每人平均有2.7張保單，認為有空間繼續「加單」。同時，內地訪港客戶的平均保單金額仍有上升趨勢，由2024年的1萬9千美元，增加至2025年的2萬美元。

被問及人工智能對集團人手結構的影響，李源祥表示，集團新業務持續增長，不論有沒有AI，都會繼續增加人手，陳榮聲則補充友邦去年保險代理人每年增加12%，料今年會繼續增聘人手