伊朗局勢｜伊朗襲擊波斯灣能源設施　國際油價高企　布油升穿110美元

中東局勢緊張，伊朗天然氣田被空襲，據報伊朗伊斯蘭革命衛隊已發動新一波攻勢，沙特阿美於紅海延布港的煉油廠，以及卡塔爾的主要能源中心拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）受到伊朗襲擊。國際油價在周四（19日）在亞洲時段延續升勢。
油價方面，布蘭特期升穿每桶110美元關口，曾高見115.07美元，較早時每桶報114.28美元，升6.4 %；WTI期油亦曾逼近每桶100美元關口，高見每桶99.76美元，今日下滑至每桶96美元水平，較早時每桶報96.6美元，升1.1%。
卡塔爾能源公司表示，拉斯拉凡工業城遭伊朗飛彈擊中後受損嚴重。沙特阿拉伯則表示，成功攔截並摧毀4枚射向利雅德的彈道飛彈，以及天然氣設施的無人機攻擊。
花旗將布蘭特期油價格短線基線預測，上調至每桶110至120美元，預測中東戰爭到4月中下旬趨向緩和。花旗分析師於報告中表示，在極端風險情景下，該行料布倫特原油第2、3季度的均價存在上探130至150美元的可能性，若將成品油供應中斷影響納入考量，油價甚至存在上探200美元的可能性。
穆迪分析首席經濟師Mark Zandi認為，在未來幾周若油價仍然高企，美國將難以避免陷入經濟衰退。Mark Zandi表示，只要霍爾木茲海峽仍被封鎖，美國經濟前景就會持續惡化。