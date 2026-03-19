長和去年基本盈利增7% 稱以公平方式解決巴拿馬爭議

港口業務方面，長和去年收益488.95億元，增加8%，主要由鹽田及上海港口與亞洲及中東重點貨櫃碼頭吞吐量增加3%，連同主要來自墨西哥及歐洲港口倉儲收入上升17%所帶動，惟因市場運費下跌導致一航運業務聯營公司表現未如理想而部分抵銷。EBITDA錄174.39億元，上升8%。對於巴拿馬港口事件，集團指將繼續致力以公平及可保障集團股東權益方式，解決與巴拿馬政府及其他各方牽涉集團巴拿馬貨櫃碼頭業務法律爭議。

零售收益多一成 EBITDA 增 11%

零售方面，以呈報貨幣計算，部門收益總額2,092.67億元，增加10%，而EBITDA錄182.38億元，增幅為11%。此部門較去年錄正數增長，主要由於歐洲及亞洲保健及美容產品業務有所改善，理想表現因中國保健及美容產品業務之營商環境挑戰重重而部分抵銷。

展望未來，儘管面對經濟阻力，部門歐洲及亞洲業務具備良好優勢保持增長動力。中國保健及美容產品業務致力透過改善商品組合、提升現有店舖網絡質素與加強線上業務能力以推動線上及線下人流，以緩解艱難之市況。此部門將著重透過優化顧客購物流程以擴大並維繫其1.83億名忠誠客戶，並秉持快速新店舖及翻新工程以及先進科技投資回收期原則。