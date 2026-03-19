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財經
出版：2026-Mar-19 18:36
更新：2026-Mar-19 18:36

阿里季度少賺67%遜預期 AI收入連續10季3位數增

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阿里巴巴第三季純利163.22億元人民幣，按年大減67%，遜預期。(資料圖片)

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阿里巴巴(9988)公布去年底止第三季純利163.22億元(人民幣，下同)，按年大減67%，遜預期；非公認會計準則淨利潤167.1億元，下降67%；收入2,848.43億元，升2%；經營利潤106.45億元，下降74%；每股收益0.74元。

電商總收入升6%

分部表現方面，集團去年消費業務中，電商的客戶管理收入增長1%，至1,026.64億元，增速放緩主要由於成交有所放緩，以及收取基礎軟件服務費影響的消退。阿里巴巴中國電商集團總收入則升6%，至1,593.47億元。

雲智能收入加速至36%

另外，上季雲智能集團收入為432.84億元，總收入及不計阿里巴巴併表業務的收入同比增長分別加速至36%35%。集團指，這一增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所驅動，其中包括AI相關產品採用量的提升。AI相關產品收入保持強勁勢頭，實現連續第十個季度的3位數增長。

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吳泳銘：續在AI to Bto C方向發力

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，上季阿里在AI與消費兩大核心領域持續投入。AI是主要增長引擎之一，同時MaaS平台業務也呈現高速增長，構建雲的增長新引擎。另外一方面，千問app與阿里消費生態各應用場景加速融合，顯著帶動新用戶增長和交易活躍度。千問全端的MAU已突破3億，AI智能體進入規模化辦事時代。未來，依託「大模型++芯片」全棧AI能力，以及與阿里商業生態的全面融合，集團將繼續在AI to Bto C方向齊發力。

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阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，AI+雲在過去幾個季度的快速增長讓集團更有信心加大投入，鞏固我們的全棧AI技術優勢。消費業務方面，即時零售擴大規模的同時，UE持續改善。集團強勁的資金儲備和穩健的現金生成能力，將為持續的戰略投資提供堅實保障。

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