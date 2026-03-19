李澤鉅料市場將出現大量併購機會 強調：有錢在手一定會做野

長和(001)及長實集團(1113)公布2025年度業績，主席主席李澤鉅於記者會上表示，長江集團為跨國企業，在地理及業務上都具備多元化，加上穩健財務實力與流動資金，有能力應對挑戰。其中宏觀挑戰需會影響部份業務，但同時可能從另一方面帶動增長，如油價上升帶動集團旗下Cenovus成為亮點，在去年收購MEG後，每日產量接近100萬桶石油，高於部分國家產量。在地緣政治複雜、科技快速發展下，李澤鉅預計商業社會將出現大量併購機會。

集團財務狀況健康

他又指，目前集團財務非常健康，無出售資產壓力。針對上月出售的英國電網業務，李澤鉅指，相關項目於2010年收購時表現較差，經集團多年營運改善，目前已為同業最佳，更連續五年獲年度公用事業大獎，回報率接近6倍。雖然出售電網業務帶來豐厚回報，不過由於交易目前仍未完成，故暫不考慮派發特別股息，惟他強調「有錢在手不會閒置，一定會做野」。