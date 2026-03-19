老虎國際去年non-GAAP淨利潤增1.6倍 創歷史新高

第四季度，集團錄得收入1.76億，按年增長41.5%；季內non-GAAP淨利潤為4,890萬，按年增長60.5%。另外老虎國際第四季新增入金客戶2.97萬名，帶動總入金客戶數按年增長14.8%至125.4萬名；2025年全年累計新增入金客戶16.2萬名，超額完成年度入金目標。季內市場交投維持活躍，公司總交易額按年增長59.9%至3,166億。期內淨入金表現強勁，達30億，全年超過100億，推動客戶總資產按年增長45.7%至608億。

老虎國際(美：TIGR)公佈截至2025年12月底止未經審核財務數據。期內，集團年收入達6.12億美元(下同)，按年增長56.3%，創歷史新高；全年歸屬於母公司的non-GAAP淨利潤1.87億，按年大增164.7%，同創歷史新高。

香港市場於美元2025美元年成為集團增長最為亮眼的地區之一，全年交易金額及訂單量分別按年勁增840.9%及美元181.4%，客戶資產達去年同期的三倍以上，新客戶人均淨入金創下4.3萬新高，反映平台持續吸引高質素投資者。

其中，香港市場第四季度交易金額及訂單量分別按年大漲1,305%及美元132%。按類別劃分，美股期貨成為本季主要增長引擎，第四季度訂單數按年增長459%，交易金額按年提升近美元30美元倍；港股期貨同樣表現強勁，交易金額按年增長逾美元17美元倍，反映市場波動下衍生產品需求持續升溫。美股正股與港股正股訂單數分別按年增長美元125%及212%，美股期權與港股期權訂單數分別增長美元90%及美元448%。