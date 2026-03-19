去年推兩餸飯！聖安娜母企純利大增41% 新渠道吸客奏效

利亞指，儘管消費者旅遊及消費模式改變、價格競爭加劇，使本地零售業持續面臨挑戰，集團仍穩守烘焙類別的市場份額。盈利大增印證對集團精簡門市網絡、獲取新渠道客戶、提高生產效率及優化成本等工作取得成效。集團指，「商務供應鏈」烘焙業務再度錄得雙位數銷售增長，並持續招徠市場知名企業客戶。利亞指維持穩健財務狀況，擁有淨現金2.08億元，且無銀行借貸。

聖安娜餅屋母企利亞零售(831)公布去年度全年業績，期內純利3,380.6萬元，按年大升41.4%；核心經營溢利亦升19.3%，至4,090萬元；收益14.45億元，少2.8%；毛利7.38億元，少6.1%；每股盈利4.3仙，末期息由1仙大升至3仙，全年派4仙，多33%。

Mon cher 錄可觀雙位數升幅

去年底止，聖安娜於3個城市合共擁有125家店舖；Zoff於香港人流密集的商業區擁有17家店舖。於2020年，集團取得於香港及澳門營運的高級蛋糕品牌Mon cher特許經營權，Mon cher為高級日本蛋糕連鎖店，目前於香港有7家店舖。集團又指，「Mon cher」表現出色，於香港主要高消費地區持續發揮其品牌影響力，錄得可觀的雙位數增長。

集團去年於太子及藍田等策略性地點推出全新之第五代門店模式，擴充冷凍食品設施及現烘烘焙區，並提供熟食選擇，包括「韓式兩餸飯」模式的韓式便當，集團指「大受好評」。