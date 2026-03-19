美高梅去年純利按年增加逾1成 ，派末期息0.353元。

集團表示，近年澳門若干新大型綜合度假村於路氹相繼開業，令市場容量持續增加。基建設施的投資及酒店客房供應的增長帶動整體遊客到訪人數增加，包括過夜遊客。訪澳旅客主要來自亞洲鄰近地區，包括中國內地、香港、台灣、南韓及日本等。根據統查局的資料，於2025年及2024年，中國內地訪澳旅客分別為約72.4%及70.1%。

美高梅(2282)公布截至2025年12月31日止年度年度業績。期內，集團錄得純利50.75億元，按年增加10.2%；經營收益按年增10.8%至347.875億元，創集團歷史新高；經調整EBITDA按年增10.4%，達到歷史新高的100億港元；每股基本盈利133.5港仙；派末期息0.353元。

其於全部六家博彩承批公司已作出及承諾於10年期新博彩批給年期內作出的重大財務投資、澳門及大灣區基建設施的持續改善、橫琴發展為旅遊島等理由，集團對澳門市場的長遠前景保持樂觀。

截至去年底，澳門有六家博彩經營商及20家娛樂場。在澳門美高梅及美獅美高梅已有充分準備能抓緊中高端市場的優勢推動下，集團的整體博彩市場份額於截至2025年12月31日止年度達到歷史新高的16.1%，而去年則為15.8%。

另外，集團亦預告將會持續翻新及發展酒店、餐飲及會展設施；並持續與全球頂尖藝術家、文化機構及奢侈品牌合作，為旗下兩間物業引入展覽、藝術裝置及表演藝術；及中國及國際著名表演者舉辦演出，吸引更多旅客到訪。