AI報捷無助股價！阿里季績遜 純利挫67% 外圍曾瀉一成

阿里巴巴

騰訊控股(700)周三放榜昨股價大冧，並拖低港股，昨公布業務的阿里巴巴(9988)恐步後塵。阿里去年底止第三季純利163.22億元(人民幣，下同)，按年大減67%，遜預期；非公認會計準則淨利潤167.1億元，下降67%。阿里美國預託證券(ADR)昨早段急瀉，一度折算低見118.13港元，即較港再低10.5%。 騰訊公布業績後昨股價大瀉6.8%，至513港元，市場憂慮集團大手投資AI(人工智能)或令短期利潤受壓。至於阿里在公布季績前亦受壓，全日報132港元，跌4.1%。截至本港時間昨晚10時，阿里ADR續大冧，折算曾報120.7港元，較港低8.6%。

AI收入連續10季3位數增 阿里上季收入2,848.43億元，升2%；經營利潤106.45億元，下降74%；每股收益0.74元。分部表現方面，集團去年消費業務中，電商的客戶管理收入增長1%，至1,026.64億元，增速放緩主要由於成交有所放緩，以及收取基礎軟件服務費影響的消退。阿里巴巴中國電商集團總收入則升6%，至1,593.47億元。 另外，上季雲智能集團收入為432.84億元，總收入增長加速至36%。集團指，這一增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所驅動，其中包括AI相關產品採用量的提升。AI產品收入保持強勁勢頭，實現連續第十個季度3位數增。

目標5年AI收入破千億美元 阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，隨著AI agent時代開啓，阿里這樣的AI基礎能力提供者可觸達的市場規模會呈指數級增長，而從AI基礎設施到模型到應用層，阿里已布局完整全棧AI能力，足以支撑指數級增長的AI發展需求。另外，過去3個月看到百煉MaaS平台上公共模型服務市場的Token消耗規模提升6倍，預計商業化MaaS收入將會成為阿里雲最大的收入產品；而阿里AI戰略的商業目標非常明確，未來5年雲和AI商業化收入突破1,000億美元。