恒生指數低開163點　阿里績後低開逾6%

美聯儲按兵不動，市場預期聯儲局今年內不會減息，美股受挫。恒指今日（19日）承接美股走勢，低開163點，報25,337點。恒指低開後，曾轉升63點，高見25,563點，但升勢很快收窄，走勢再度向下，半日跌161點，報25,340點，成交1,541.96億元。國指跌82點，報8,613點；科指跌84點，報4,911點。
科技股向下，騰訊（700）跌0.49%，報510.5元；美團（3690）跌1.86%，報79.2元；京東（9618）跌3.61%，報106.7元；阿里巴巴（9988）去年純利大減67%，股價低開5.76%，報124.4元；百度（9888）跌1.1%，報116.5元；小米（1810）跌6.94%，報33.8元；快手（1024）跌2.17%，報54.15元；網易（9999）跌0.71%，報182元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）升0.2%，報29.64元；中石油（857）升1.4%，報10.88元；中石化（386）升0.43，報4.7元。
金價急挫，現貨金一度跌至4,500美元水平，老鋪黃金（6181）跌2.9%，報619.5元；紫金礦業（2899）跌0.29%，報34.6元；紫金黃金國際（2259）升6.35%，報177.5元。
李寧（2331）去年純利跌2.6%，但派息增加，股價逆市造好，升10.68%，報21.86元，暫為表現最好藍籌。
滙控（005）跌0.48%，報123.4元。
泡泡瑪特（9992）升0.56%，報214元。