恒生指數低開163點　阿里績後低開逾6%

美聯儲按兵不動，市場預期聯儲局今年內不會減息，美股受挫。恒指今日（19日）承接美股走勢，低開163點，報25,337點。恒指低開後，曾轉升63點，高見25,563點，但升勢很快收窄，走勢再度向下，半日跌161點，報25,340點，成交1,541.96億元。國指跌82點，報8,613點；科指跌84點，報4,911點。

科技股向下，騰訊（700）跌0.49%，報510.5元；美團（3690）跌1.86%，報79.2元；京東（9618）跌3.61%，報106.7元；阿里巴巴（9988）去年純利大減67%，股價低開5.76%，報124.4元；百度（9888）跌1.1%，報116.5元；小米（1810）跌6.94%，報33.8元；快手（1024）跌2.17%，報54.15元；網易（9999）跌0.71%，報182元。