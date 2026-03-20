恒生指數跌223點　阿里績後挫逾6%　李寧績後逆市升逾8%(更新)

美聯儲按兵不動，市場預期聯儲局今年內不會減息，美股受挫。恒指今日（19日）承接美股走勢，低開163點，報25,337點。恒指低開後，曾轉升63點，高見25,563點，但升勢很快收窄，走勢再度向下，半日跌161點，報25,340點。午後恒指走勢繼續向下，曾跌379點，低見25,121點，最終跌223點，收報25,277點，成交3,425.18億元。國指跌121點，報8,574點；科指跌123點，報4,872點。

科技股向下，騰訊（700）跌0.98%，報508元；美團（3690）跌1.92%，報79.15元；京東（9618）跌1.9%，報108.6元；阿里巴巴（9988）去年純利大減67%，股價跌6.29%，報123.7元；百度（9888）跌1.87%，報115.6元；小米（1810）跌8.59%，報33.2元；快手（1024）跌2.8%，報53.8元；網易（9999）跌0.49%，報182.4元。