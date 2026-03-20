TP-Link遭美國國安調查　據報創辦人趙建軍申請「特朗普金卡」

彭博引述消息報道，雖然Wi-Fi路由器製造商TP-Link Systems正在接受美國政府的國家安全調查，但其創始人趙建軍，已經申請「特朗普金卡」的快速居留許可。
消息稱，總部設在加州的TP-Link已告知審查的美國當局，趙建軍已根據該「特朗普金卡」計劃申請永久居留權。
TP-Link在聲明未有就趙建軍是否申請「特朗普金卡」置評，僅表示趙建軍及其妻子正尋求美國公民身份，又稱TP-Link歡迎與美國政府接觸的機會，以展示其符合行業標準的安全做法，又強調公司致力於解決任何國家安全問題。
去年10月彭博報道，美國政府早於2024年開始已對TP-Link與中國政府的關係展開調查。在去年5月，17名共和黨議員聯署商務部，以涉嫌危害美國的國家安全為由，要求禁止TP-Link在美國繼續銷售產品。
TP-Link成立於1996年，由趙建軍和趙佳興兄弟創立。TP-Link於2024年分拆為兩個獨立實體，在美國的公司，總部位於加州，另一個則位於深圳。趙建軍去年曾透露，他已於去年1月申請了美國綠卡。
根據「特朗普金卡」計劃，申請者向國土安全部（DHS）繳交1.5萬美元手續費，通過背景審查，再向財政部支付100萬美元（約780萬港元），便可取得美國永久居留權。特朗普形容此計劃是「升級版綠卡」。