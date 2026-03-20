TP-Link遭美國國安調查　據報創辦人趙建軍申請「特朗普金卡」

據報TP-Link創始人趙建軍已經申請「特朗普金卡」。(資料圖片)

彭博引述消息報道，雖然Wi-Fi路由器製造商TP-Link Systems正在接受美國政府的國家安全調查，但其創始人趙建軍，已經申請「特朗普金卡」的快速居留許可。

消息稱，總部設在加州的TP-Link已告知審查的美國當局，趙建軍已根據該「特朗普金卡」計劃申請永久居留權。

TP-Link在聲明未有就趙建軍是否申請「特朗普金卡」置評，僅表示趙建軍及其妻子正尋求美國公民身份，又稱TP-Link歡迎與美國政府接觸的機會，以展示其符合行業標準的安全做法，又強調公司致力於解決任何國家安全問題。