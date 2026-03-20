FM財自 | 25000點久守必失

過去一星期恒指在高低1000點之間震盪，週一（0316）反彈348點，周二（0317）恒指衝26250點日高遇壓力位後回落，週三（0318）騰訊業績前再闖26100點關最高至26118點，週四（0319）騰訊業績後挫，恒指跌回25500點附近，今天（0320）巴巴業績後，恒指再震盪偏軟，中午收市恒指下跌160點。
3月份以來，恒指已經N次跌至25000點邊緣，之後都能反彈一段，今天適逢星期五，根據過去3個星期五美股皆偏弱，來迎接假日時的中東局勢風險，看來今晚恒指夜期時段可能又下試25000點邊緣。
美股及港股今年向下發展
週三晚（0318）PPI數據及美聯署會議的鷹派結果後，市場擔心的，已經不單單再是伊朗的局勢及期油再上升，而是預期今年只減一次息，也造成週四（0319）金價重挫，現貨黃金連續第7個交易日下跌，因為重燃通膨疑慮而一路跌一路殺止損盤所致。
恒指今年28056點高位出現在1月29日，至今從高位回落近3千點，不過若以2023年及2018年，甚至2021年的節奏，年初出現浪頂，通常全年向下居多，所以25000點看來久守必失，最快可能下周一跌破，不過仍然要注意後抽的風險，例如伊朗戰事突然停止，期油下滑，全球股市可能回升一段。
不過中線看法，即使伊朗局勢好轉，美股及港股仍然會跟隨週期的概率，今年向下發展。
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