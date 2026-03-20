FM財自 | 25000點久守必失

過去一星期恒指在高低1000點之間震盪，週一（0316）反彈348點，周二（0317）恒指衝26250點日高遇壓力位後回落，週三（0318）騰訊業績前再闖26100點關最高至26118點，週四（0319）騰訊業績後挫，恒指跌回25500點附近，今天（0320）巴巴業績後，恒指再震盪偏軟，中午收市恒指下跌160點。

3月份以來，恒指已經N次跌至25000點邊緣，之後都能反彈一段，今天適逢星期五，根據過去3個星期五美股皆偏弱，來迎接假日時的中東局勢風險，看來今晚恒指夜期時段可能又下試25000點邊緣。