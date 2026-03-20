伊朗局勢｜國際油價大起大落　布油曾逼近120美元後回落

油價方面，布蘭特期油周四（19日）升至每桶119.13美元，今日（20日）回落至107元附近，較早時每桶報107.46美元，跌1.1 %；WTI期油亦曾升穿每桶100美元關口，高見每桶100.44美元，今日下滑至每桶93美元水平，較早時每桶報93.87美元，跌1.7%。

中東衝突三星期，近期戰事突急速升級，據報伊朗伊斯蘭革命衛隊已發動新一波攻勢，波斯灣能源設施受到伊朗襲擊，特朗普警告伊朗若再攻擊能源設施，美方將轟炸南帕爾斯氣田。國際油價「過山車」般大幅波動，顯著急升後回落。

沙特阿拉伯：或飆升至180美元

據《華爾街日報》報道，波斯灣最大產油國沙特阿拉伯評估，石油出口中斷若持續至4月底，油價可能飆升至每桶180美元以上。早前，沙特阿美於紅海延布港的煉油廠遭伊朗襲擊。

卡塔爾能源公司表示，拉斯拉凡工業城遭伊朗飛彈擊中後受損嚴重，使天然氣出口能力下降17%，需3到5年才能修復。

花旗將布蘭特期油價格短線基線預測，上調至每桶110至120美元，預測中東戰爭到4月中下旬趨向緩和。花旗分析師於報告中表示，在極端風險情景下，該行料布倫特原油第2、3季度的均價存在上探130至150美元的可能性，若將成品油供應中斷影響納入考量，油價甚至存在上探200美元的可能性。