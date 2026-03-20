伊朗局勢︱劉凱旋：中東不穩影響企業出海　不少資金正轉向本港

投資推廣署署長劉凱旋在北京出席研討會後表示，近日中東局勢不穩定，未知影響會持續多長時間，企業對於擴張保持謹慎，對企業出海亦有一定影響，因為企業憂慮會受戰火波及，對發展中東市場會比較小心，現時亦無法到當地招商引資。
不過她認為，當前局勢有危亦有機，例如以前有不少企業以杜拜作為樞紐，現時則尋求避風港，有不少資金正轉向香港，部分則轉向新加坡，有原本打算在中東落地的基金東移至香港，最近亦接獲不少企業的查詢，認為內地及香港仍是最安全和可靠的地方。
劉凱旋認為，中東局勢推動國際油價大幅上升，貿易和營運成本上升，對中小企的影響更大，但她指，內地經濟仍然高速增長，只要企業仍然希望在全球尋求增長，仍會吸引海外企業進入內地市場。
稅制有利香港避險
劉凱旋相信，香港可以抓緊資金轉移至亞洲的機遇，對於吸引全球和內地企業落地香港，或者在港擴展業務的數字感到正面，相信會繼續上升，認為企業擴展業務除了考慮盈利，亦要顧及風險安排，而香港有稅制、自由經濟體、專業服務國際化等優勢，可以作為穩定的避險地方。
她說，內地企業面對激烈競爭，需要透過出海推動市場多元化，東南亞繼續是出海的重點市場，中亞及南美市場亦有所增加，但面對資金匯款等問題，相信香港的資金和資訊自由流動特點可發揮好作用。
劉凱旋強調，投資推廣署會繼續做好協助企業出海和引進資金，除了發展新興市場，亦會針對傳統市場精準招商，例如就歐洲市場聚焦生命健康科技和綠色環保等，與內地市場則關注創科合作。
原文刊登於 香港電台