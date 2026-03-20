伊朗局勢︱劉凱旋：中東不穩影響企業出海　不少資金正轉向本港

投資推廣署署長劉凱旋在北京出席研討會後表示，近日中東局勢不穩定，未知影響會持續多長時間，企業對於擴張保持謹慎，對企業出海亦有一定影響，因為企業憂慮會受戰火波及，對發展中東市場會比較小心，現時亦無法到當地招商引資。

不過她認為，當前局勢有危亦有機，例如以前有不少企業以杜拜作為樞紐，現時則尋求避風港，有不少資金正轉向香港，部分則轉向新加坡，有原本打算在中東落地的基金東移至香港，最近亦接獲不少企業的查詢，認為內地及香港仍是最安全和可靠的地方。