滙豐艾橋智：中資「出海」步伐加速 地緣政治或帶來新挑戰

滙豐集團行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)於出席中國發展高層論壇2026年年會時表示，中國正邁進全新的發展階段，並將塑造全球增長的下一個時代。中國經濟為新興產業帶來蓬勃生機，亦具備實現更大突破的實力。在此過程中，中國企業「出海」步伐不斷加速，對外直接投資（ODI）的增長勢頭強勁，凸顯了中國作為全球投資大國日益增強的影響力。

他指出，貿易格局的結構性變化帶來了新的機遇，從而催生了以中國至東南亞，中國至中東等新興經貿走廊。同時，關稅壁壘、地緣政治以及軍事衝突帶來的不確定性不斷加劇。在全球經濟新常態下，中國企業在「走出去」的過程中面臨著新的挑戰和需求。