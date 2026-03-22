滙豐艾橋智：中資「出海」步伐加速 地緣政治或帶來新挑戰

滙豐集團行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)於出席中國發展高層論壇2026年年會時表示，中國正邁進全新的發展階段，並將塑造全球增長的下一個時代。中國經濟為新興產業帶來蓬勃生機，亦具備實現更大突破的實力。在此過程中，中國企業「出海」步伐不斷加速，對外直接投資（ODI）的增長勢頭強勁，凸顯了中國作為全球投資大國日益增強的影響力。
他指出，貿易格局的結構性變化帶來了新的機遇，從而催生了以中國至東南亞，中國至中東等新興經貿走廊。同時，關稅壁壘、地緣政治以及軍事衝突帶來的不確定性不斷加劇。在全球經濟新常態下，中國企業在「走出去」的過程中面臨著新的挑戰和需求。
艾橋智認為，金融機構在服務企業出海時，應該將出海企業視為整體聯動的跨國集團，而非各地獨立運營的分散個體。根據企業的架構設立服務對接團隊，為企業在全球和當地的各個層面提供無縫銜接、標準一致的金融支援。而高效便利的環球支付方案、定制化的貿易融資方案，以及創新的貨幣風險管理等金融產品和服務，能夠幫助出海企業提升管理效率，優化營運資金管理和緩釋貿易結算風險，更好地把握全球機遇。
最後，他總結說，滙豐作為在華投資最多的國際金融機構之一，將繼續投入中國市場，助力中國企業拓展全球市場。近年來，滙豐集團對內地的新增投入已達數十億人民幣。繼完成收購花旗在中國內地的個人財富管理業務後，滙豐近期在內地推出外資銀行當中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以合共15億美元的信貸資金。此外，位於廣州南沙的「滙豐全球培訓中心」已正式啟用。項目總投資額逾1.5億美元。
為了支援中資企業拓展國際市場，滙豐集團在全球28個國家和地區設立了「中資企業海外服務部」，擁有約120名具備豐富經驗和中文溝通能力的專業人才，與全球多個市場聯動，為「出海」中企提供本地和跨境金融服務。