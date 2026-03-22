中石化純利按年減逾3成 指受國際原油價下行等因素拖累

展望2026年，集團料中國經濟將穩中向好，預計境內天然氣和化工產品需求保持增長，成品油需求依然受到可替代能源影響。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響，預計國際油價走勢不確定性加大。

期內，集團總資產為2.15萬億元，比上年末增加720億元。其中：流動資產為5,227億元，比上年末減少18億元。主要歸因於油價下跌以及原油庫存規模下降，存貨減少258億元；原油貿易等境外業務經營量增加，應收賬款增加68億元；衍生品業務保證金增加，其他應收款增加59億元；現金及現金等價物與金融機構定期存款增加53億元；降低資金支出，票據結算規模增加，應收款項融資增加27億元。

萬濤獲委任為總裁

同時集團亦公布，趙東因工作調整辭去總裁及授權代表，並調任為非執行董事，仍擔任副董事長；萬濤獲委任為總裁及授權代表；並建議選舉田宏斌為執行董事，惟需待股東會批准方告落實，田宏斌亦獲委任為高級副總裁。除建議選舉執行董事外，上述事宜均自3月20日起生效。