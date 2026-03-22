中石化純利按年減逾3成 指受國際原油價下行等因素拖累

中石化(386)公布截至2025年12月底止年度業績公告。按國際財務報告會計準則，集團期內錄得營業收入2.78萬億人民幣(下同)，按年減少9.46%，主要受國際原油價格震蕩下行，新能源替代增加，化工產能持續釋放等影響；純利324.76億元，按年減少33.64%；每股基本盈利0.268元，派末期息0.112元，全年現金股息共0.2元。
產量方面，中石化2025年油氣產量當量創歷史新高。全年油氣產量5.25億桶油當量，按年增長1.9%，其中，境內原油產量2,56億桶；天然氣產量14,566億立方英尺，按年增長4.0%。全年加工原油2.50億噸，生產化工輕油4,422萬噸，同比增長8.4%，生產成品油1.49億噸，其中，航煤產量同比增長7.3%。
期內，集團總資產為2.15萬億元，比上年末增加720億元。其中：流動資產為5,227億元，比上年末減少18億元。主要歸因於油價下跌以及原油庫存規模下降，存貨減少258億元；原油貿易等境外業務經營量增加，應收賬款增加68億元；衍生品業務保證金增加，其他應收款增加59億元；現金及現金等價物與金融機構定期存款增加53億元；降低資金支出，票據結算規模增加，應收款項融資增加27億元。
展望2026年，集團料中國經濟將穩中向好，預計境內天然氣和化工產品需求保持增長，成品油需求依然受到可替代能源影響。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響，預計國際油價走勢不確定性加大。
萬濤獲委任為總裁
同時集團亦公布，趙東因工作調整辭去總裁及授權代表，並調任為非執行董事，仍擔任副董事長；萬濤獲委任為總裁及授權代表；並建議選舉田宏斌為執行董事，惟需待股東會批准方告落實，田宏斌亦獲委任為高級副總裁。除建議選舉執行董事外，上述事宜均自3月20日起生效。