K11 MUSEA首階段品牌升級今年完成 料租金雙位數增

K11 MUSEA自2025年陸續展開品牌升級後，人流屢創新高。K11香港首席執行官林灝哲在接受訪問時表示，商場在2025年下半年錄旅客消費按年增長近20%的成績，單計國際一線奢侈品、珠寶及鐘錶銷售類別，去年暑假的及國慶黃金周期間錄得約21%增長。而在今年，商場在新春黃金周亦錄得新高人流量，旅客消費按年增約60%，推動整個二月成為2年多來旅客消費最高的月份，按年增加80%。

四成會員來自港島 有人年消費2千萬

會員方面，林灝哲透露，K11 MUSEA去年下半年最高級別的黑卡會員消費額按年上升近10%，其中最高消費會員全年消費超過2,000萬。而在會員結構方面。林灝哲指出，目前K11 MUSEA本地會員佔商場銷售一半，其中四成來自港島，認為數字反映商場地段配套日漸成熟，對「過海客」吸引力持續提高。他又表示，雖然東南亞、中東客目前仍佔少數，惟已經見到多元化趨勢。