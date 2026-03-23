K11 MUSEA首階段品牌升級今年完成 料租金雙位數增

K11 MUSEA自2025年陸續展開品牌升級後，人流屢創新高。K11香港首席執行官林灝哲在接受訪問時表示，商場在2025年下半年錄旅客消費按年增長近20%的成績，單計國際一線奢侈品、珠寶及鐘錶銷售類別，去年暑假的及國慶黃金周期間錄得約21%增長。而在今年，商場在新春黃金周亦錄得新高人流量，旅客消費按年增約60%，推動整個二月成為2年多來旅客消費最高的月份，按年增加80%。
四成會員來自港島 有人年消費2千萬
會員方面，林灝哲透露，K11 MUSEA去年下半年最高級別的黑卡會員消費額按年上升近10%，其中最高消費會員全年消費超過2,000萬。而在會員結構方面。林灝哲指出，目前K11 MUSEA本地會員佔商場銷售一半，其中四成來自港島，認為數字反映商場地段配套日漸成熟，對「過海客」吸引力持續提高。他又表示，雖然東南亞、中東客目前仍佔少數，惟已經見到多元化趨勢。
K11 MUSEA於2025年初啟動品牌升級計劃，目前第一階段進度良好，林灝哲透露，計劃首階段聚焦於奢侈品牌，預計引入約60個全新品牌，料於年內完成。而二、三階段將會集中在其他高端生活和潮流品牌以及餐飲，整個過程不涉及大規模重新裝修。根據商場估計，是次升級將更新K11 MUSEA整體逾30%舖面面積，料完成品牌升級計劃後，品牌於相關舖位呎租及整體租金均可錄得雙位數增幅。
市道審慎樂觀 料暑假國慶人流銷量增
展望今年零售市道，林灝哲整體持審慎樂觀態度，參考商場周邊酒店數據，目前商場對五一黃金周抱正面預期。而隨著商場品牌升級計劃逐步完成，他預計暑假、國慶等日子的人流及銷量都可錄得增長。林灝哲又提到，綜觀香港的旅遊及零售市場均呈穩步上揚之勢。去年訪港旅客按年上升12%達近5,000萬人次；零售銷貨價值亦自去年5月起連升8個月，因此不少零售品牌都對K11 MUSEA前景有信心。
林灝哲透露，商場計劃在2026年下半年再度舉辦維港音樂節，並邀請多位國際知名DJ首度來港演出；並與 Gentle Pause、寂寞清酒俱樂部合作，打造《重慶森林》主題爵士樂之夜、清酒音樂節等文化活動。