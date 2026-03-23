恒生指數半日跌876點　失守兩萬五　比亞迪吉利逆市升(更新)

中東衝突進入第四周仍未平息，油價高企，持續推高市場預期各國央行加息，美股上周五受壓。恒指今日（23日）承接美股走勢，裂口低開488點，報24,789點，進一步失守兩萬五關口。恒指低開低走，跌幅不斷擴大，半日跌876點，報24,400點，成交1923.75億元。國指跌261點，報8,312點；科指跌151點，報4,780點。
科技股向下，騰訊（700）跌1.85%，報498.6元；美團（3690）跌2.72%，報77元；京東（9618）跌4.05%，報104.2元；阿里巴巴（9988）跌3.56%，報119.3元；百度（9888）跌5.02%，報109.8元；小米（1810）跌3.86%，報31.92元；快手（1024）跌3.72%，報51.8元；網易（9999）跌3.73%，報175.6元。
國際油價高企。石油股方面，中海油（883）跌0.53，報30.22元；中石油（857）跌0.92，報10.81元；中石化（386）跌3.42%，報4.52元。
金價受挫，現貨金一度跌至4,300美元水平，老鋪黃金（6181）跌10.72%，報545.5元；紫金礦業（2899）跌5.38%，報32.38元；紫金黃金國際（2259）5.22%，報166.9元。
比亞迪（1211）逆市升0.67%，報104.5元；吉利（175）升4.2%，報20.34元。
滙控（005）跌4.18%，報119.3元。
泡泡瑪特（9992）跌4.2%，報200.8元。