恒生指數恒生指數跌894點　失守兩萬五　吉利逆市升(更新)跌逾千點　失守兩萬五　吉利逆市升(更新)

中東衝突進入第四周仍未平息，油價高企，持續推高市場預期各國央行加息，美股上周五受壓。恒指今日（23日）承接美股走勢，裂口低開488點，報24,789點，進一步失守兩萬五關口。恒指低開低走，跌幅不斷擴大，半日跌876點，報24,400點。恒指午後跌幅擴大，曾挫1073點，低見24,203點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌894點，收報24,382點，成交3686.77億元。國指跌266點，報8,307點；科指跌159點，報4,712點。
科技股向下，騰訊（700）跌1.89%，報498.4元；美團（3690）跌3.29%，報76.55元；京東（9618）跌4.05%，報104.2元；阿里巴巴（9988）跌4.37%，報118.3元；百度（9888）跌3.22%，報105.1元；小米（1810）跌3.43%，報32.06元；快手（1024）跌3.9%，報51.7元；網易（9999）跌3.62%，報175.8元。
國際油價高企。石油股方面，中海油（883）升0.4%，報30.5元；中石油（857）跌1.38%，報10.76元；中石化（386）跌3.21%，報4.53元。
金價受挫，現貨金一度跌至4,300美元水平，老鋪黃金（6181）跌8.59%，報558.5元；紫金礦業（2899）跌4.97%，報32.52元；紫金黃金國際（2259）3.52%，報169.9元。
比亞迪（1211）跌1.35%，報102.4元；吉利（175）升2.46%，報20元。
滙控（005）跌4.5%，報118.9元。
泡泡瑪特（9992）跌3.53%，報202.2元。