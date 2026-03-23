恒生指數恒生指數跌894點　失守兩萬五　吉利逆市升(更新)跌逾千點　失守兩萬五　吉利逆市升(更新)

中東衝突進入第四周仍未平息，油價高企，持續推高市場預期各國央行加息，美股上周五受壓。恒指今日（23日）承接美股走勢，裂口低開488點，報24,789點，進一步失守兩萬五關口。恒指低開低走，跌幅不斷擴大，半日跌876點，報24,400點。恒指午後跌幅擴大，曾挫1073點，低見24,203點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌894點，收報24,382點，成交3686.77億元。國指跌266點，報8,307點；科指跌159點，報4,712點。

科技股向下，騰訊（700）跌1.89%，報498.4元；美團（3690）跌3.29%，報76.55元；京東（9618）跌4.05%，報104.2元；阿里巴巴（9988）跌4.37%，報118.3元；百度（9888）跌3.22%，報105.1元；小米（1810）跌3.43%，報32.06元；快手（1024）跌3.9%，報51.7元；網易（9999）跌3.62%，報175.8元。