恒生指數裂口低開488點　失守兩萬五

中東衝突進入第四周仍未平息，油價高企，持續推高市場預期各國央行加息，美股上周五受壓。恒指今日（23日）承接美股走勢，裂口低開488點，報24,789點，進一步失守兩萬五關口。國指低開140點，報8,433點；科指低開92點，報4,780點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開2.01%，報497.8元；美團（3690）低開1.71%，報77.8元；京東（9618）低開1.93%，報106.5元；阿里巴巴（9988）低開2.34%，報120.8元；百度（9888）低開4.15%，報110.8元；小米（1810）低開0.9%，報32.9元；快手（1024）低開2.79%，報52.3元；網易（9999）低開1.92%，報178.9元。
國際油價高企。石油股方面，中海油（883）平開，報30.38元；中石油（857）平開，報10.91元；中石化（386）低開2.14%，報4.58元。
金價受挫，現貨金一度跌至4,300美元水平，老鋪黃金（6181）低開2.7%，報611元；紫金礦業（2899）低開5.44%，報32.36元；紫金黃金國際（2259）低開2.33%，報172元。
滙控（005）低開3.53%，報120.1元。
泡泡瑪特（9992）高開2.67%，報204元。