熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-23 10:16
更新：2026-Mar-23 10:16

恒生指數裂口低開488點　失守兩萬五

分享：
恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數低開488點，報24,789點。(資料圖片)

adblk4

中東衝突進入第四周仍未平息，油價高企，持續推高市場預期各國央行加息，美股上周五受壓。恒指今日（23日）承接美股走勢，裂口低開488點，報24,789點，進一步失守兩萬五關口。國指低開140點，報8,433點；科指低開92點，報4,780點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開2.01%，報497.8元；美團（3690）低開1.71%，報77.8元；京東（9618）低開1.93%，報106.5元；阿里巴巴（9988）低開2.34%，報120.8元；百度（9888）低開4.15%，報110.8元；小米（1810）低開0.9%，報32.9元；快手（1024）低開2.79%，報52.3元；網易（9999）低開1.92%，報178.9元。

adblk5

國際油價高企。石油股方面，中海油（883）平開，報30.38元；中石油（857）平開，報10.91元；中石化（386）低開2.14%，報4.58元。

金價受挫，現貨金一度跌至4,300美元水平，老鋪黃金（6181）低開2.7%，報611元；紫金礦業（2899）低開5.44%，報32.36元；紫金黃金國際（2259）低開2.33%，報172元。

滙控（005）低開3.53%，報120.1元。

泡泡瑪特（9992）高開2.67%，報204元。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務