恒生指數跌逾千點　失守兩萬五　吉利逆市升(更新)

中東衝突進入第四周仍未平息，油價高企，持續推高市場預期各國央行加息，美股上周五受壓。恒指今日（23日）承接美股走勢，裂口低開488點，報24,789點，進一步失守兩萬五關口。恒指低開低走，跌幅不斷擴大，半日跌876點，報24,400點，成交1923.75億元。
午後跌幅擴大，跌逾1,000點，截至下午2時18分，報24,261點，跌1,015點。國指跌309點，報8,264點；科指跌199點，報4,672點。
科技股向下，騰訊（700）跌1.93%，報498.2元；美團（3690）跌3.73%，報76.2元；京東（9618）跌4.05%，報104.2元；阿里巴巴（9988）跌4.37%，報118.3元；百度（9888）跌5.8%，報108.9元；小米（1810）跌4.52%，報31.7元；快手（1024）跌4.55%，報51.35元；網易（9999）跌3.56%，報175.9元。
國際油價高企。石油股方面，中海油（883）升0.26%，報30.46元；中石油（857）跌1.38%，報10.76元；中石化（386）跌4.27%，報4.48元。
金價受挫，現貨金一度跌至4,300美元水平，老鋪黃金（6181）跌11.46%，報541元；紫金礦業（2899）跌6.2%，報32.1元；紫金黃金國際（2259）5.4%，報166.6元。
比亞迪（1211）跌0.87%，報102.9元；吉利（175）升2.77%，報20.06元。
滙控（005）跌4.34%，報119.1元。
泡泡瑪特（9992）跌4.72%，報199.7元。