金價走勢｜現貨金跌穿4400美元　接近蒸發年內所有升幅

中東局勢再升溫，美國總統特朗普向伊朗發通牒，限伊朗在48小時內「全面開放」霍爾木茲海峽，否則摧毀伊朗境內多座發電廠，引發金融市場大幅波動。現貨金價周一（23日）跌穿每盎司4,400美元，曾低見4,320.19美元，之後徘徊在4,360美元附近，較早時報每盎司4,366美元，跌約2.7%。

現貨金連續跌9日，累計跌近800美元。現貨金曾低見4,320.19美元，自1月2日後最低，去年底收報4,315.09美元，接近蒸發年內所有升幅。

據彭博報道，中東衝突以來，油價飈升，加劇了通脹風險，並降低了各國央行近期減息的可能，對黃金構成不利因素，此前金價已連跌8日，並創下自1983年以來最大的單周跌幅。