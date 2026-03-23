兩蚊兩折懶人包｜一文睇清實施日期及計算方法【附18區乘車攻略】

「兩蚊兩折」的票價機制將會從今年4月3日起開始，由每程劃一2元調整為「兩蚊兩折」。若成人票價超過港幣10元，須繳付成人票價的兩折車費；低於或等於10元，則維持繳付2元車費。兩折後出現仙位時，將以四捨五入方式調整至最接近的一毫。

兩元乘車優惠將於4月3日起調整為「兩蚊兩折」，計劃的受惠對象維持不變，合資格受惠人士可使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通繼續享受乘車優惠。《am730》特此整理，讓讀者一文看清收費計算。

「兩蚊兩折」優惠適用於轉乘車程。如轉乘的車程涵蓋於二元優惠計劃下，後段收費會按成人票價扣減營辦商提供的轉乘優惠（如有），以「兩蚊兩折」原則計算；港鐵提供的轉乘優惠，則會按其現行機制，先計算「兩蚊兩折」下的應收費用，再扣減其提供的轉乘優惠。

車程設有分段收費亦享有「兩蚊兩折」

現時部分專營巴士和專線小巴路線設有前段分段收費。二元優惠計劃下的受惠人士如乘搭設有前段分段收費的專營巴士路線（新大嶼山巴士除外），上車時須以指定八達通拍卡，按顯示的成人票價支付「兩蚊兩折」車費，下車前需再次到車上的八達通機或者下車後於巴士站的分端機以同一張指定八達通再次拍卡，以獲取前段分段收費回贈。

受惠人士乘搭新大嶼山巴士或專線小巴的前段分段收費路線時，請在上車時告知司機下車地點，讓司機調校八達通讀寫器後才以指定八達通拍卡。