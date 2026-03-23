途虎養車去年盈利跌13%，總收入按年增11.5%至165億人幣。

途虎養車(9690)公布截至去年底止全年業績。期內，集團總收入165億人民幣(下同)，按年增11.5%；經調整淨利潤7億元，按年增12.2%；年內利潤4.19億元，按年跌13%。註冊用戶數增長至1.623億，按年增加2350萬人。去年全年的全渠道交易用戶數按年增長17.7%至2840萬人。

門市佈局上，途虎養車在2025年創下里程碑式突破。截至2025年12月31日，全球途虎養車工場店數量達8,008家，全年淨增1,134家，增幅超越上年同期。

集團陳敏表示，2025年中國全年國內生產總值(GDP)按年增速達成了5%的目標。整體消費結構持續分化，基本生活類需求保持韌性，但是價格承壓，部分升級類消費，特別是可選消費穩步恢復，內需逐漸成為國內經濟增長的重要支撐。作為國內消費重要組成部分的汽車服務市場整體服務量仍在穩步增長，以集團為代表的，具備規模化、標準化和數字化能力的連鎖平台在競爭中逐步佔據優勢，市場結構呈現兩級分化的發展態勢。