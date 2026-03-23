伊朗局勢｜國際油價高企　高盛警告將面對史上最大供應衝擊

中東局勢再升溫，霍爾木茲海峽仍被封鎖。伊朗總統佩澤希齊揚表示，霍爾木茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。引發國際油價高企，高盛形容是次中東衝突為「史上最大規模的供應衝擊」。
油價方面，布蘭特期油周一（23日）回落至108元附近，較早時每桶報108.47美元，升2 %；WTI期油周一曾升穿每桶100美元關口，高見每桶101.66美元，之後回落至每桶99美元水平，較早時每桶報98.88美元，升0.6%。
高盛在最新報告中，大幅上調2026年布蘭特原油平均價格預測，由原本每桶77美元調升至85美元；WTI期油則從每桶72美元上調至79美元。
高盛提及，此次上調主要基於一個關鍵假設，預料在未來6周內，通過霍爾木茲海峽的石油運輸量，將僅維持正常水平的5%，並其後經1個月的時間逐步恢復。短期而言，高盛預計布蘭特原油3月至4均價將達每桶110美元，較去年平均均價上漲62%。
高盛指，儘管亞洲市場出現供應緊張，但中東衝突前全球原油供過於求，美國與歐洲等國的商業庫存仍在上升。不過，高盛表示，油價亦存在下行風險，若美國軍事行動迅速結束，風險溢價可能回落。
國際能源署（IEA）總幹事比羅爾（Fatih Birol）出席活動時表示，中東衝突使全球石油供應每天減少1,100 萬桶，比前兩次石油危機加起來還多。