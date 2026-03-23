伊朗局勢｜國際油價高企　高盛警告將面對史上最大供應衝擊

高盛形容是次中東衝突為「史上最大規模的供應衝擊」。(資料圖片)

中東局勢再升溫，霍爾木茲海峽仍被封鎖。伊朗總統佩澤希齊揚表示，霍爾木茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。引發國際油價高企，高盛形容是次中東衝突為「史上最大規模的供應衝擊」。

油價方面，布蘭特期油周一（23日）回落至108元附近，較早時每桶報108.47美元，升2 %；WTI期油周一曾升穿每桶100美元關口，高見每桶101.66美元，之後回落至每桶99美元水平，較早時每桶報98.88美元，升0.6%。

高盛在最新報告中，大幅上調2026年布蘭特原油平均價格預測，由原本每桶77美元調升至85美元；WTI期油則從每桶72美元上調至79美元。