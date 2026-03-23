恒地去年基礎盈利減38% 中東戰爭添不明朗為由 削末期息四成

恒基地產(012)公布去年底止全年股東應佔基礎盈利60.63億元，按年少38%；每股基礎盈利1.25元。恒地指，基礎盈利減少主要由於2024年度因政府收回若干新界土，以及出讓北角「港匯東」權益而帶來應佔收益合共約47.68億元；而去年因收地所帶來應佔收益僅為5.99億元。

恒地今日收報30.02元，跌1.14元或3.7%。

末期息每股0.76元 全年派息少三成

集團去年股東應佔盈利56.53億元，減少10%，每股盈利1.17元；收入錄257.41億元，多1.9%。恒地指，在過去3周多，中東伊朗的戰爭帶來許多經濟上的不明朗因素，所以儘管集團在近半年銷售住宅樓宇的進度理想，但為審慎理財起見，董事局建議減少派發末期股息，由每股1.3元，減至每股0.76元，少42%。連同已派發中期股息每股0.5元，全年合共派發股息每股1.26元，少約三成。