恒地去年基礎盈利減38% 中東戰爭添不明朗為由 削末期息四成

恒基地產(012)公布去年底止全年股東應佔基礎盈利60.63億元，按年少38%；每股基礎盈利1.25元。恒地指，基礎盈利減少主要由於2024年度因政府收回若干新界土，以及出讓北角「港匯東」權益而帶來應佔收益合共約47.68億元；而去年因收地所帶來應佔收益僅為5.99億元。
恒地今日收報30.02元，跌1.14元或3.7%。
末期息每股0.76元 全年派息少三成
集團去年股東應佔盈利56.53億元，減少10%，每股盈利1.17元；收入錄257.41億元，多1.9%。恒地指，在過去3周多，中東伊朗的戰爭帶來許多經濟上的不明朗因素，所以儘管集團在近半年銷售住宅樓宇的進度理想，但為審慎理財起見，董事局建議減少派發末期股息，由每股1.3元，減至每股0.76元，少42%。連同已派發中期股息每股0.5元，全年合共派發股息每股1.26元，少約三成。
恒地去年度物業發展應佔營業額約152.12億元，增加 23%。至於本港物業發展應佔稅前公布盈利約15.66億元，大減66%。去年集團本港自佔合約銷售總額約192.71億元，增加71%。於去年底，未入帳自佔合約銷售總額約為109.26億元，當中約88.46億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年入帳。
國際金融中心租金收入持平於16.3億
集團去年底在本港擁有土地儲備約2,240萬方呎，應佔租金總收入上升1%，至69.16億元，而相關應佔稅前租金淨收入則減少1%，至48.72億元。而集團持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，所貢獻自佔租金總收入則大致持平至16.34億元，而主要收租物業去年平均出租率為93%。
計劃今年推售8項目 The Henderson出租率95%
恒地指，計劃於今年在本港推售8個發展項目。連同尚餘存貨，在本港預計有約4,700個自佔住宅單位或約230萬方呎自佔住宅樓面面積，以及辦公及工業樓面面積約18萬方呎，可於今年出售。另外，「The Henderson」出租率目前已達95%。「Central Yards」第一期商場及寫字樓預計將於今年第四季申請入伙紙，並於明年入伙。其辦公室大樓及附屬樓面逾七成面積或22.3萬方呎，已獲一家金融機構簽約承租。