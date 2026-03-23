嘉里建設去年純利增16% 派末期息95仙 料今年股樓維持上升趨勢

集團表示，年內香港住宅市場逐步回穩，樓價溫和上漲，成交量反彈。發展商於土地投標上更趨積極，顯示住宅市場情緒明顯改善。然而，市場上現樓庫存仍然充裕，買家入市時仍極具選擇性，地段、質素及項目獨特性繼續主導買家需求。

期內，集團合併收入增長17%至250.15億港元，依地區劃分，香港發展物業收入按年增85%至117.8億，主要來自九龍半山緹外、元朗朗天峰、朗日峰及黃竹坑海盈山。

嘉里建設(683)公布截至去年12月底止年度全年業績。期內，集團錄得約195.7億元收入，按年微升0.4%；純利9.38億元，按年上升16%；基礎盈利20.08億元，按年減少22%；發展物業合併收入按年增長28%至176.74億元。集團宣派年度末期股息每股0.95港元，連同中期股息每股0.40港元，本年度總股息為每股1.35港元。

針對施政報告加豪宅稅率至6.5%，湯耀宗認為對比過往豪宅辣稅，加幅屬溫和及可接受，又指買家關注點為豪宅升值潛力及自用，2.25%的加幅影響不大。

集團董事兼香港區總經理湯耀宗在業績會上表示，雖然本港股市近期受地緣政治因素影響，惟仍看好香港股樓前景，並認為樓市勢頭會更為明顯，料租金、售價、成交量均穩步上揚。湯耀宗又指，集團一直參與土地收購，展望未來，除高端豪宅外，亦會關注入門級豪宅市場。

而在香港投資物業組合方面，公寓分部表現理想，租金及出租率均維持穩健，受惠於市場對優質租賃物業需求上升；辦公室出租率81%，主要受辦公室供應過剩，以及非核心地區的辦公物業需求仍然疲弱所致，因此租金作出相應下調以維持出租率。

內地樓市仍低迷

內地方面，集團指出，2025年中國內地住宅市場持續低迷。一線城市一手成交量於上半年曾見回升，惟下半年大幅回落，全年按年下跌約15%，樓價亦於全年緩步下調。整體經濟情緒依然疲弱，家庭儲蓄持續累積。中國內地物業部錄得合併收入120.57億港元及合併業績49.68億港元。合併收入下降主要由於發展物業的已確認銷售額減少。首席財務官鄭慧善認為，內地樓市尚未全面復甦，惟公司負債率壓力不大，可視乎市況出擊。