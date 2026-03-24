曾蒸發今年升幅！金價超賣 陷技術熊 分析籲提防急彈

中東戰事將黃金及石油價格推向兩端，加息恐慌下，國際現貨金價昨曾跌穿每安士4,100美元關口，低見4,099美元，最多跌8.2%，一度蒸發今年升幅，以今年1月底歷史高位5,595美元計，則累插26.7%，意味進入技術性熊市。雖然跌勢急速，但市場意見仍分歧，有分析認為不宜撈底，但有人則相信金價今年仍有機會再創新高。

昨亞洲交易時段後傳出美國總統特朗普已暫緩攻擊伊朗能源設施，觸發金價跌勢明顯喘穩。截至本港時間昨晚10時，金價每安士報4,464美元，跌幅收窄至0.6%。金價14日相對強弱指數(RSI)曾跌穿30，意味已陷「超賣」水平。