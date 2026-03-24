曾蒸發今年升幅！金價超賣 陷技術熊 分析籲提防急彈

中東戰事將黃金及石油價格推向兩端，加息恐慌下，國際現貨金價昨曾跌穿每安士4,100美元關口，低見4,099美元，最多跌8.2%，一度蒸發今年升幅，以今年1月底歷史高位5,595美元計，則累插26.7%，意味進入技術性熊市。雖然跌勢急速，但市場意見仍分歧，有分析認為不宜撈底，但有人則相信金價今年仍有機會再創新高。
昨亞洲交易時段後傳出美國總統特朗普已暫緩攻擊伊朗能源設施，觸發金價跌勢明顯喘穩。截至本港時間昨晚10時，金價每安士報4,464美元，跌幅收窄至0.6%。金價14日相對強弱指數(RSI)曾跌穿30，意味已陷「超賣」水平。
後市意見分歧 大行未降目標
目前未有大行調整對金價目標價，不過個別分析員對金價後市看法有分歧。摩根大通前貴金屬交易員、現為獨立評論員的Robert Gottlieb認為不宜逢低買入黃金，主要由於波動性過高，在價格回穩之前，金價仍有被進一步拋售可能。不過，deVere集團行政總裁Nigel Green認為今次拋售只是「短期」事件，一旦衝突出現降溫跡象，資金將迅速回流黃金而急速反彈，並有可能短時間內衝上歷史新高。
金飾股及金礦股無可避免重傷，老鋪黃金(6181)昨大跌8.6%為表現最差藍籌，英皇鐘錶珠寶(887)及六福集團(590)亦挫逾7%。另外，赤峰黃金(6693)昨大瀉25.1%，靈寶黃金(3330)亦跌12.4%。
大摩：高油價將衝擊亞洲經濟
另一方面，石油價格則明顯波動，布蘭特期油昨一度高見每桶109.68美元，在特朗普暫緩攻擊消息傳出後，油價則直線轉插水，截至本港時間昨晚10時，布油報每桶96.83美元，轉跌9%。
摩根士丹利有報告指，油價每上升10美元，會直接拖累亞洲整體國內生產總值(GDP)增長20至30基點，假如油價升至每桶120美元，亞洲石油與天然氣進口負擔將佔GDP的6.3%的高水平，意味將會對亞洲構成重大風險，