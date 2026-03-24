恒生指數半日反彈447點　老鋪黃金績後升近8%　小米放榜前升1%(更新)

美國總統特朗普突然宣布暫停攻擊伊朗5天，中東局勢緩和，美國三大指數齊反彈。恒指今日（24日）承接美股走勢，反彈高開377點，報24,759點，中止累跌逾1,600點的頹勢。恒指高開後，早段升幅曾一度收窄至173點，低見24,555點，其後走勢向上，半日反彈升447點，報24,829點，成交1,495.86億元。國指升118點，報8,426點；科指升67點，報4,779點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升1.83%，報507.5元；美團（3690）升2.48%，報78.45元；京東（9618）升0.67%，報105.8元；阿里巴巴（9988）升1.59%，報121.6元；百度（9888）升1.28%，報111.2元；小米（1810）升1.37%，報32.5元；快手（1024）升1.35%，報52.4元；網易（9999）跌0.46%，報175元。