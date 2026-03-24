恒生指數反彈高開377點　老鋪黃金績後高開一成

美國總統特朗普突然宣布暫停攻擊伊朗5天，中東局勢緩和，美國三大指數齊反彈。恒指今日（24日）承接美股走勢，反彈高開377點，報24,759點，中止累跌逾1,600點的頹勢。國指高開89點，報8,396點；科指高開61點，報4,773點。
科技股高開，騰訊（700）高開1.93%，報508元；美團（3690）高開0.26%，報76.75元；京東（9618）高開0.76%，報105.9元；阿里巴巴（9988）高開1.92%，報122元；百度（9888）高開0.73%，報110.6元；小米（1810）高開1.06%，報32.4元；快手（1024）高開2.51%，報53元；網易（9999）高開0.17%，報176.1元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）低開1.96%，報29.9元；中石油（857）低開0.46%，報10.71元；中石化（386）高開1.99%，報4.62元。
金價受挫，現貨金徘徊在4,300美元水平，老鋪黃金（6181）去年盈利升2.3倍，派息大增88%，今早高開10.47%，報617元；紫金礦業（2899）高開2.64%，報33.38元；紫金黃金國際（2259）高開2.41%，報174元。
恒基地產（012）按年少賺38%，末期息減四成，股價平開，報30.02元。
滙控（005）高開3.87%，報123.5元。
泡泡瑪特（9992）高開2.73%，報207元。